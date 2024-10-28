В результате упорной борьбы российские подразделения смогли укрепить свои позиции на линии фронта. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

По рассказам представителей ведомства, младший сержант Владислав Куданов на протяжении двух недель мужественно защищал стратегически важное здание в зоне специальной военной операции. Вместе со своими сослуживцами он успешно захватил несколько ключевых объектов по приказу командования, несмотря на непрекращающиеся атаки украинской артиллерии с целью вернуть утраченные позиции.

Раненый Куданов проявил истинное мужество и продолжил защищать занимаемую позицию. Благодаря его решительным действиям российские военные смогли укрепить свои позиции, отжав противника на несколько улиц и обеспечив вход в населенный пункт.

Ранее в Сеть выложили видео, как бойцы ВС РФ сбрасывают флаг Украины со здания администрации Селидово.