В сеть выложили видео, как бойцы ВС РФ сбрасывают флаг Украины со здания администрации Селидово

В освобожденном российскими военнослужащими городе Селидово в Донецкой народной республике минувшим днем был снят украинский флаг со здания местного городского совета. Все происходившее сопровождалось радостными криками и песнями.

В сети появились несколько снятых видео, на которых один из российских бойцов забирается на крышу здания администрации. Добравшись до мачты с желто-голубой тряпкой, он сбрасывает ее вниз под одобрительные крики «Россия!» находящихся внизу сослуживцев.

После произошедшего на мачту был водружен российский триколор.

Ранее сообщалось, что ВСУ в панике покинули Селидово, чтобы не быть окончательно окруженными. После чего в практически целый и не поврежденный боевыми действиями город. зашли российские войска.