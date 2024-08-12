Солдат ВСУ донес на себе раненого бойца ВС РФ до места эвакуации и сдался в плен

Украинский военнопленный Юрий Даниленко рассказал, что смог сдаться в плен только со второй попытки. В первый раз его боевые товарищи открыли по нему огонь, когда узнали, что он хочет сдаться российской стороне. После этого он восемь дней скрывался в погребе с двумя пулевыми ранениями ноги, рядом с которым и встретил раненого бойца ВС РФ.

По словам солдата ВСУ, он помог российскому военному перевязать раны, а после дотащил его на себе до места эвакуации и сдался в плен добровольческой бригаде имени Александра Невского.

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