Раненый российский боец ударом ноги отбил сброшенный ВСУ снаряд и спас товарищей от смерти

Как передает «Военкоры Русской Весны», ВСУ при помощи дрона с гранатой попытались уничтожить опорник ВС РФ, однако не учли мужество и самоотверженность российских бойцов.

В сети появилось видео, где раненый российский боец одним метким ударом ноги отбросил в сторону на несколько метров сброшенный с украинского дрона боеприпас.

Отмечается, что не прошло и нескольких секунд, как вражеский снаряд сдетонировал и раздался взрыв. При этом, все россияне остались целы и не пострадали.

Произошедшим восхитились даже сами украинские боевики, наблюдавшие с дрона за произошедшим.

«Такого мы еще не видели», - посетовали боевики.

Стоит отметить, что российское Минобороны пока не прокомментировало произошедшее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что запросил у Запада ракету Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост. Он добавил, Россия должна не забывать о том, что для ВСУ Крымский мост в первую очередь военный объект. И он должен быть ликвидирован.