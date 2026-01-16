Раненый ветеран СВО против «схемы Долиной»: что известно о новом скандале

В Вологодской области суд рассматривает дело, ставшее тестом на эффективность защиты прав военнослужащих, получивших ранения. Как пишет KP.RU , участник специальной военной операции, 23-летний Роман, лишившийся руки и ноги, после получения страховой выплаты приобрел квартиру в родном поселке Вохтога, но столкнулся с попыткой признать сделку недействительной.

Практическая сторона ситуации касается тысяч военнослужащих, получающих государственные выплаты. Роман, находясь на лечении в госпитале, дистанционно выбрал жилье, а сделку оформила его мать. После передачи денег — 2,5 миллиона рублей наличными — 80-летняя продавщица через свою дочь заявила, что действовала под влиянием мошенников, деньги утратила и намерена через суд вернуть квартиру. Это классический признак так называемой схемы Долиной, когда продавец, получив средства, пытается аннулировать договор купли-продажи, ссылаясь на свое беспомощное состояние.

«Она потом, уже после звонка, говорила, что деньги вернет в течение двух недель, якобы она отдала их какому-то мужчине для проверки подлинности купюр. Все время ссылалась на того мужчину, который долгое время с ней общался. Вот так вот у них и получилось, что она деньги отдала, на связь он больше не выходил», — вспоминает мать участника СВО.

Сейчас интересы ветерана в суде представляет адвокат, предоставленный правительством Вологодской области. Ключевым моментом станет назначенная продавщице судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить, была ли она способна понимать значение своих действий в момент сделки. Для потерпевшего военнослужащего и его семьи судебная тяжба означает не только риск потери денег и жилья, но и дополнительный стресс в период реабилитации.

