«Ранил двоих»: питерскому стрелку грозит до семи лет лишения свободы

Сообщается, что инцидент произошел днем во дворах на Геологической улице Красносельского района Санкт-Петербурга. Очевидцы произошедшего обратились к правоохранительным органам с жалобами на агрессивное поведение одного из граждан.

Известно, что у петербуржца при себе был пневматический пистолет. Он размахивал оружием перед прохожим и угрожал им, о чем свидетельствуют кадры с места происшествия. Как выяснилось, хулиган все же ранил выстрелом мужчину, а также ударил молодую девушку.

Позже нападавший был задержан – ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.