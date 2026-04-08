Ранняя весна не повод для паники: биолог пояснил, почему апрельский холод не страшен для растений

Ранняя весна в этом году преподнесла сюрприз: растения, обманутые непривычно теплой погодой, начали распускаться раньше обычного срока. Но радость садоводов и аграриев может оказаться недолгой — синоптики уже анонсируют возвратные ночные заморозки. Возникает закономерный вопрос: не погубят ли минусовые температуры то, что только-только тронулось в рост? В интервью радио Sputnik эту ситуацию прояснил биолог и агроном Михаил Воробьев, и его ответ многих успокоит.

По словам эксперта, минусовые температуры растениям не повредят, и вот почему: они именно начали распускаться, но еще не перешли в фазу активного цветения. Это принципиальная разница. Все многолетние культуры, произрастающие в средней полосе, за долгие эволюции уже привыкли к тому, что в апреле возможны заморозки, и имеют определенный запас прочности. Ожидаемое похолодание лишь затормозит процесс распускания и слегка приостановит вегетацию — но ничего страшного, по сути, не произойдет. Растения просто возьмут небольшую паузу и продолжат развитие, когда температура вернется в плюсовую зону.

Гораздо более серьезную угрозу агроном видит не в апрельских, а в майских заморозках. Именно они, как это было в прошлом и позапрошлом годах, становятся настоящей катастрофой для садов и полей. Проблема возникает тогда, когда растения уже вовсю цветут, а столбик термометра опускается до минус 3–4 градусов. В такой ситуации весь будущий урожай может погибнуть буквально за одну ночь — цветки повреждаются, завязи не образуются, и рассчитывать на плоды уже не приходится. Так что апрельские колебания температуры — это, скорее, тренировка, а вот майские сюрпризы — настоящий риск.

Тем не менее, для самых южных и нежных сортов, которые особенно чувствительны к холоду, Михаил Воробьев дает практический совет: на всякий случай их лучше укрывать. Причем речь идет не о капитальных сооружениях, а о простой и быстрой защите буквально на несколько часов заморозка. Как только температура снова станет плюсовой, укрытие можно убирать. В качестве материала эксперт рекомендует нетканый укрывной материал — своего рода аналог синтетической марли. Он задерживает тепло у поверхности растений, но при этом пропускает воздух и воду, так что под ним не создается парникового эффекта и растения не преют.

По его словам, раннее распускание растений из-за теплой весны — не повод для паники при анонсированных апрельских заморозках. Большинство культур спокойно переживут кратковременное похолодание, лишь притормозив свое развитие. Реальную угрозу несут майские заморозки в фазу цветения — вот против них действительно нужно готовить средства защиты. А для самых капризных и теплолюбивых экземпляров есть простое решение: укрыть их на ночь нетканым материалом, а днем снять — и никаких потерь.

