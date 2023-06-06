«Раньше практически не было»: выяснилось, интерес к какому иностранному языку появился у молодежи в России

В свете последних геополитических событий Россия некоторые страны признала недружественными. А с другими наоборот, наладила взаимоотношения. Так что, тема изучения иностранных языков снова стала крайне актуальной.

Мы решили выяснить, изучению каких языков сейчас отдают предпочтение наши студенты. Согласно опросам и исследованиям в открытых источниках, лидируют английский, немецкий и французский. Однако выходит на первый план еще один язык.

«Я изучаю китайский, потому что это перспективно в рамках нынешней ситуации в мире, когда Российская Федерация разворачивается на Восток. Немного непривычно изучать иероглифы и читать их. Также звучание самого этого языка для русского человека сложно», — поделилась своими впечатлениями с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» студентка РАНХиГС Евдокия Постникова.

Другим языком, популярным среди студентов, стал испанский. Он занимает второе место по числу говорящих в мире после китайского. На этом языке говорят в Испании, в большинстве стран Латинской Америки, а также в некоторых штатах США.

Выпускница МГЛУ София Карчава рассказала о своих впечатлениях от изучения языка.

«На самом деле, я изначально не хотела учить испанский. Он мне достался по распределению. Но все-таки это один из самых популярных языков в мире. Он мне стал нравиться, я им стала проникаться. Там довольно простое произношение, обычная грамматика. Мне нравится слушать песни на испанском», — призналась девушка.

Наряду с испанским становится все более популярным португальский, на котором говорят в Португалии, Бразилии и некоторых странах Африки.

«Интерес к португальскому появился в последний год, чего раньше практически не было. Во многом это связано с расширением сотрудничества России и Бразилии», — объяснила тенденцию кандидат филологических наук и преподаватель МГУ Анастасия Кутькова.

Ранее выяснилось, чем российская молодежь собирается заниматься в длинные выходные.