Раритетная посуда Красной армии из Подмосковья оказалась на выставке

Уникальные предметы быта солдатской истории теперь можно увидеть в Псковской области. Музей-заповедник «Изборск» представил в своей экспозиции редкую посуду — тарелку и блюдо с гравировкой Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), выпущенные в 30-х годах прошлого века на легендарном Дулевском фарфоровом заводе в подмосковном Ликино-Дулеве. Об этом пишет REGIONS .

Эти изделия изначально не предназначались для музейных витрин: их заказывали напрямую для нужд армии — сначала Наркомат по военным и морским делам СССР, а позже Наркомат обороны. На заводе по государственному заказу производили целые сервизы: вазы, блюда, чайные пары и чайники с узнаваемой советской символикой, которые сегодня считаются коллекционным раритетом.

Кураторы подчеркивают, что эта продукция была не просто утилитарной, а носила мощный агитационный характер. Ее эстетику формировали ведущие художники-керамисты, такие как Петр Леонов, чьи работы в свое время получали награды на международных выставках.

«Он уделял большое внимание агитации с советской символикой на фарфоровых изделиях. Многие из них удостоились наград на Всемирных выставках. Конечно, такая продукция есть и в нашем музее», — рассказал REGIONS председатель ПК «Дулевский фарфор» Андрей Келлер.

Для ценителей истории и искусства это редкая возможность увидеть «парадную» сторону армейского быта эпохи 30-х годов, воплощенную в качественном фарфоре. Более того, это анонс будущего культурного события: с декабря 2025 по апрель 2026 года в музее Тульского Кремля пройдет масштабная выставка произведений дулевских мастеров, куда Келлер настоятельно рекомендует заглянуть всем гостям Пскова.

Ранее сообщалось про лучшие фабрики игрушек Москвы и области.