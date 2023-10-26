Расчет России на собственные силы в украинском конфликте послужил примером для Индии

3 и 4 ноября в Индии пройдет первый «Диалог по обороне Чанакья», во время которого речь пойдет о безопасности границ. Особое внимание планируется уделить дорожной карте для совместных мер безопасности. Индия впервые организует настолько масштабное мероприятие по обеспечению безопасности.

Накануне мероприятия глава сухопутных войск Индии Манодж Панде выступил с Нью-Дели, где рассказал, какое значение для страны в вопросе безопасности имеет опыт России в украинском конфликте. Он подчеркнул, что главным уроком стало знание – необходимо опираться только на собственные силы. По его словам, Индия вдохновилась примером и тоже достигла определенных результатов в этом. Панде заметил, что пример конфликта на Украине показал, к чему приводит наличие спорных границ.

Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».