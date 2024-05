Раскритикованный бойфренд Селены Гомес планирует с певицей детей

Возлюбленный Селены Гомес, рэпер Бенни Бланко, признался в серьезных намерениях в отношении артистки. Just Jared сообщает, что исполнитель заявляет о намерении стать отцом их будущих детей.

Гомес встречается с продюсером и рэпером Бенни Бланко уже больше года. Какое-то время скрывала свой роман, но вскоре Сеть заполнили нежные снимки пары. Однако многие поклонники не оценили выбор певицы: по их мнению, Бланко выглядит рядом с артисткой не солидно и не ухоженно. Полагают, что роман мог начаться, когда Селена и Бенни работали на песней I Can't Get Enough. Несмотря на критику и явное отвращение фанатов к Бланко, звезды все же вышли вместе на «Эмми».

Сейчас и певица, и продюсер, легко говорят о своих отношениях. Как бы не было грустно общественности, намерения у Бенни Бланко оказались серьезными. Он признался, что планирует с брюнеткой детей.

«Это моя следующая цель. У меня очень много племянников. Я люблю общаться с детьми», — рассказал Бенни Бланко о планах на детей и свадьбу с певицей.

У поклонников была надежда, что Гомес и Бланко расстанутся. В последнее время в СМИ все чаще заявляли о расколе в паре на фоне того, что какое-то время они жили в разных городах.

Ранее сообщалось, что Инстасамка может избежать наказания за долги по налогам.