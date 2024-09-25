Раскритиковавший Си Цзиньпина китайский экономист бесследно исчез

Китайский экономист Чжу Хэнпэн перестал появляться на публике после критики в адрес председателя КНР Си Цзиньпина в закрытом чате мессенджера WeChat, сообщает The Wall Street Journal.

Ведущий китайский эксперт был уволен с должности заместителя аналитического центра CASS, где он отработал более 20 лет. После этого его задержали.

С апреля Чжу Хэнпэн нигде не появлялся.

К настоящему моменту юридический статус эксперта не определен.

Никаких комментариев от официальных представителей КНР о его местонахождении не поступало.

Ранее сообщалось о том, что у осужденной за коррупцию китайской чиновницы было почти 60 любовников.