Раскритиковавший Си Цзиньпина китайский экономист бесследно исчез
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Китайский экономист Чжу Хэнпэн перестал появляться на публике после критики в адрес председателя КНР Си Цзиньпина в закрытом чате мессенджера WeChat, сообщает The Wall Street Journal.
Ведущий китайский эксперт был уволен с должности заместителя аналитического центра CASS, где он отработал более 20 лет. После этого его задержали.
С апреля Чжу Хэнпэн нигде не появлялся.
К настоящему моменту юридический статус эксперта не определен.
Никаких комментариев от официальных представителей КНР о его местонахождении не поступало.
Ранее сообщалось о том, что у осужденной за коррупцию китайской чиновницы было почти 60 любовников.