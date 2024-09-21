У осужденной за коррупцию китайской чиновницы было почти 60 любовников

52-летняя губернатор автономной префектуры провинции Гуйчжоу за свою карьеру получила взяток почти на 60 млн юаней (около 8,5 млн долларов). Кроме того, чиновница крутила романы с 58 своими подчиненными. Об этом сообщает South China Morning Post.

В Китае Чжун Ян славилась своей яркой внешностью, в СМИ ее называли «красивым губернатором». Некоторые мужчины соглашались на интимные отношения с чиновницей из-за предлагаемых ею преимуществ, а другие из-за страха перед ее властью.

Пользуясь своим служебным положением, Чжун Ян сдерживала рост частного бизнеса в провинции, давая возможность развиваться только связанным с ней компаниям. Она предлагала им выгодные контракты под предлогом государственных инвестиций.

Суд приговорил чиновницу к 13 годам лишения свободы в тюрьме. Также ей предстоит выплатить штраф в миллион юаней (около 141 тысячи долларов).

Ранее сообщалось о том, что в Китае скончался мужчина, отработавший 104 дня с одним выходным.