Раскрыли, кому может достаться элитная недвижимость Добровольской в Москве и Подмосковье

У почившей актрисы Евгении Добровольской есть четверо детей, потенциальных наследников ее имущества в Москве и Мособласти. KP.RU разобрался, как могут поделить дорогую недвижимость звезды кино и театра.

За всю свою жизнь Добровольская смогла обеспечить квартирами всех своих сыновей. Недвижимость переходила от ее родителей, покупалась, менялась от одного отпрыска другому. Среди претендентов на наследство: Николай Ефремов (сын от актера Михаила Ефремова), Ян Добровольский (Бойко, сын от Ярослава Бойко), Степан Баранов (от первого мужа-актера Вячеслава Баранова), а также Анастасия Мананникова, которой всего 15 лет. Девочку Добровольская родила от кинооператора Дмитрия Мананникова, с которым была в разводе уже два года. Несмотря на это, бывшие супруги остались хорошими друзьями. Именно Дмитрий взял на себя заботу о звезде, уход и воспитание дочери. С ней он живет в московской квартире актрисы.

У Евгении Добровольской осталась трехкомнатная квартира на переулках старого Арбата, которую оценили в 70 млн. рублей. Также за жизнь актриса построила двухэтажный загородный дом площадью около 500 кв. м. В ее владении был и участок на восемь соток в поселке Загорянский округа Щелковский. Эту недвижимость оценили примерно на 60 млн рублей.

Актриса успела составить завещание, но его суть пока не раскрыта. Как отмечает KP.RU, возможно, что один из объектов недвижимости перейдет после совершеннолетия дочери Анастасиии. Но пока ребенок будет проживать с отцом, а позже, вероятно, переедет в подмосковный дом. Другую недвижимость предположительно будут делить в равных долях между тремя сыновьями. Отметим, что один из них, 38-летний Степан, проживает в Лондоне.

Напомним, что 14 января состоится прощание с актрисой Евгенией Добровольской. Долгие годы звезда боролась с раком, но болезнь взяла верх.