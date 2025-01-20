Раскрыли, почему Меладзе пытался скрыть свой визит в Россию

Валерий Меладзе в 2024 году встретит юбилей: 60 лет. По этому случаю он планирует устроить большое праздничное турне, однако в графике нет России. По мнению Алены Кравец, певец избегает открытых поездок в РФ, так как общественность многое ему не простила. По словам актрисы, артист не хочет пристального внимания, хотя, возможно, скучает по «русским гонорарам».

«Никто не забыл, как в 2023 году Валерий Меладзе произнес фразу украинских националистов на концерте в Дубае. После чего его проверяли на финансирование ВСУ. Ничего не нашли, впрочем, но неприятное ощущение у людей осталось. Да и правильно: как можно произносить такие фразы, когда прекрасно понимаешь всю ситуацию, которая сейчас происходит и что реакция общественности будет незамедлительной», — пояснила Кравец.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе, по данным Shot, тайно вернулся в Россию, чтобы посетить могилу отца Шота Меладзе. Его не стало год назад из-за осложнений после борьбы с коронавирусом.