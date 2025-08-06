Раскрыт метод избавить граждан РФ от ношения бумажных документов

По его словам, потеря физического документа сегодня создает массу проблем — от бюрократического кошмара при восстановлении до ограничений в путешествиях по стране, где бумажные носители остаются обязательными. Особенно остро это затрагивает мужчин, вынужденных проходить проверки по военному билету, тогда как для женщин подобные механизмы вовсе отсутствуют.

Общественник пояснил, что суть инициативы заключается не в полной отмене паспортов, а в создании дополнительного инструмента. Уникальный цифровой код, генерируемый через приложение или СМС, мог бы подтверждать личность в любой ситуации: при покупке билетов, обращении в госорганы или проверке документов на улице. Ключевое преимущество — использование уже существующей базы портала «Госуслуги», где хранятся данные миллионов россиян.

По его мнению, потенциальные последствия реформы могут значительно сократить бюрократическую нагрузку. Граждане избавятся от необходимости постоянно носить с собой физический паспорт, а процедура восстановления данных при утере сведется к мгновенной блокировке кода. Это особенно актуально для регионов, где доступ к МФЦ ограничен. Кроме того, система минимизирует риски дискриминации: например, исключит избыточные проверки мужчин при утере документа из-за привязки к военному учету.

Ранее сообщалось, что глава Химок вручила подросткам первые паспорта.