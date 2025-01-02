Раскрыт мотив преступника, устроившего расстрел в кафе в Черногории
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Причиной расстрела в черногорском кафе могла стать личная ссора нападавшего с одним из пострадавших, передает Радио и телевидение Черногории (RTCG) со ссылкой на собственный источник.
Напомним, мужчина с инициалами А.М. устроил расстрел в кафе, расположенном в городе Цетин в Черногории.
В результате несколько человек было убито, несколько получили ранения. Преступник скрылся с места происшествия.
О трагедии сообщает управление полиции МВД Черногории.
Горожан просят не покидать свои дома и быть бдительными.
Злоумышленник находится в розыске.
По словам сотрудников полиции, нападение не связано с разборками организованной преступности.
По предварительным данным, жертвами нападения в кафе стали семь человек, в том числе двое детей.
Ранее сообщалось о том, что мигранту из Таджикистана вынесли приговор за расстрел посетителей кафе в Кемерове.