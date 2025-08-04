Раскрыт прогноз погоды в столичном регионе на этой неделе

Предстоящая неделя в Москве и области принесет капризную погоду: солнце и ливни будут сменять друг друга, как по расписанию. Как пояснила синоптик Татьяна Позднякова, регион окажется в зоне влияния нескольких циклонов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, начало недели — настоящее ненастье: сильные дожди с грозами, местами град (как в Коломне), за сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков (20-30 мм). Температура при этом стабильна: днем +23…+25°C. Во вторник дожди станут короче и слабее (2-14 мм), ночи теплые (+16…+18°C), дни — +24…+26°C.

Синоптик добавила, что пик комфорта наступит в среду благодаря «промежуточному гребню» между циклонами: солнце, переменная облачность без осадков, ночь +15…+17°C, день до +27°C. Однако расслабляться рано — уже с четверга и до конца недели вернутся кратковременные, но регулярные дожди (ночью умеренные, днем интенсивнее), хотя солнце будет пробиваться сквозь облака. Температура немного снизится: днем +22…+25°C.

По ее мнению, суббота снова подарит передышку — гребень циклона принесет сухую погоду с переменной облачностью, но ночи станут ощутимо прохладнее (+12…+17°C), а дни — +20…+25°C. Итог недели: москвичам стоит держать зонт наготове и ловить солнечные «окна» в среду и субботу.

Ранее сообщалось, что магнитные бури будут атаковать Землю весь август.