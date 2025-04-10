Раскрыт тайный смысл заявлений Трампа о наличии самого мощного оружия в мире

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 предположил , зачем Дональд Трамп сделал громкое заявление про наличие самого мощного оружия у США.

Эксперт Дандыкин считает, что если бы у США действительно было «самое мощное оружие в мире», то в Минобороны РФ уже бы про это знали. Эксперт напомнил, что перед вступлением на первый срок республиканец также хвастался, что у Штатов якобы появилась «супер-пупер» ракета, хотя в стране есть проблема с созданием гиперзвукового оружия. По этим причинам Дандыкин считает, что заявления Трампа — это пустая реклама.

«У США есть прорывы в военно-космической сфере, как например, безэкипажный аппарат Boeing X-37, который способен находиться на орбите очень длительное время. Также есть успехи с электромагнитной катапультой для запуска палубных самолетов с авианосцев, этого никто не отрицает. Но заявления Трампа о „супер-ракетах“ и „самом мощном в мире оружии“ больше похожи на попытку поддержать тезис о величии страны, которую он возглавляет», — резюмировал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в США при администрации Джо Байдена были готовы начать ядерную войну с Россией. Таким мнением поделился журналист Такер Карлсон.