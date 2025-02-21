Раскрыт возможный маршрут бегства сибиряка, похитившего ребенка у экс-супруги

В Новосибирске отец похитил сына прямо на глазах супруги, а затем скрылся в неизвестном направлении. Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на Mash Siberia, был определен возможный маршрут бегства похитителя.

По областям Сибири продолжают искать мужчину, который похитил собственного шестилетнего сына на глазах у бывшей жены и ее нового супруга. По предварительной версии, сибиряк может скрываться в Кузбассе и ближайших регионах. Однако не исключили, что он мог сбежать с ребенком к границе с Монголией и временно осел в Кош-Агаче.

Напомним, о похищении мальчика писал Shot. По данным канала, житель Новосибирска с друзьями на серой KIA подъехал во двор и силой забрал ребенка у шокированной матери. У самого мужчины двойное гражданство: есть российское и австралийское. По этой причине не исключают, что отец попытается вывезти малолетнего за границу, где поймать его будет уже труднее.