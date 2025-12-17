Раскрыта главная уловка: почему квартира может остаться у Долиной после решения суда

Юрист Александр Хаминский прокомментировал дальнейшую процедуру выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках после решения Верховного суда РФ. Об этом сообщает aif.ru.

Верховный суд постановил оставить спорную пятикомнатную квартиру покупательнице Полине Лурье и отправил ее иск о принудительном выселении на новое рассмотрение в Московский городской суд. Причиной для этого стало то, что предыдущие судебные инстанции не привлекали к участию в деле зарегистрированных в квартире дочь и несовершеннолетнюю внучку Долиной. Для вынесения решения об их снятии с регистрационного учета суду необходимо установить обстоятельства, включая их будущее место жительства.

Как отметил юрист, во время заседания адвокат Долиной сообщила, что дочь и внучка певицы живут отдельно и лишь иногда приезжают к ней в гости. По мнению Хаминского, установление факта их фактического проживания на другой жилплощади станет основанием для снятия их с регистрации, а в отношении самой Долиной — также и для принудительного выселения, так как именно она проживает в квартире фактически.

Эксперт добавил, что предстоящий судебный процесс по выселению, по его мнению, не затянется надолго, поскольку вопрос о месте проживания родственников уже поднимался.

Ранее сообщалось о том, что Долина не явилась на суд.