Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер сообщил военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину о результатах успешной операции на Харьковском направлении, в ходе которой были уничтожены сотни иностранных наемников, сражающихся в составе ВСУ.

В интервью боец уточнил, что проведение операции стало возможным благодаря данным глубинной разведки, позволившей обнаружить крупный лагерь противника в определенном районе. Российские военные оперативно приняли решение о нанесении удара в момент, когда противник не ожидал атаки, что обеспечило успех операции.

Ранее Министерство обороны России информировало о нанесении одного массированного и семи групповых ударов по военным целям на Украине в течение недели. Эти действия представлены как ответные меры на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам России.

Ранее сообщалось, что украинский военнопленный рассказал о наградах за убийства мирных жителей.