Раскрыта информация о состоянии здоровья пострадавшей при атаке БПЛА на Саратов

По информации ведомства, женщина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В данный момент она лежит в реанимации, ей оказывают всю необходимую помощь.

Атака украинских беспилотников на Саратовскую область произошла в ночь на 26 августа. Дроны попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе госпитализированная женщина.

Ранее сообщалось, что для помощи пострадавшему от атаки БПЛА населению в Саратовской области развернули оперативные штабы.