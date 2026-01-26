Раскрыта изнанка романа Лепса и Кибы: в их «любовь» не верили даже близкие

Один из самых обсуждаемых романов в российском шоу-бизнесе завершился. 19-летняя Аврора Киба сообщила о расставании с 63-летним Григорием Лепсом, с которым они находились в отношениях около полутора лет. В KP.RU попытались разобраться, что на самом деле стояло за громкой связью девушки и звезды с огромной разницей в возрасте.

Сообщение о разрыве девушка опубликовала в социальных сетях, подчеркнув, что решение было совместным, взвешенным и обошлось без драмы. Однако реакция подписчиков оказалась скептической: многие предположили, что отношения изначально были пиар-контрактом, завершившимся в запланированный срок.

«Они больше напоминали не влюбленную пару, а известного артиста и его преданную поклонницу. У Авроры реально какой-то культ Лепса. Она его ярая фанатка», — рассказали КП в окружении пары.

Аврора Киба, дочь московских предпринимателей, до знакомства с певцом не была публичной персоной. За время отношений она сопровождала Лепса на гастролях и светских событиях, получив широкую известность.

