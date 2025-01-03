Раскрыта личность Деда Мороза, застрелившего предпринимателя в Чувашии

Мужчиной в костюме Деда Мороза, который застрелил владельца магазина в Чувашии, оказался пожилой бизнесмен и бывший владелец местного ТЦ, сообщает канал Shot.

Мужчину, владеющего магазином в городе Канаш, застрелил Валерий В., пишет канал. По его данным, это бывший хозяин торгового центра «Фортуна». Ранее он также работал с целым рядом городских бизнесменов.

Предполагаемым мотивом расправы стал долг 54-летнего предпринимателя. Размер задолженности не уточняется.

Напомним, что 3 января мужчина, переодетый в Деда Мороза, сделал фото с владельцем магазина, а затем хладнокровно застрелил его из ружья. После он скрылся, но силовики настигли его в селе Вутабоси под Канашом. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство».