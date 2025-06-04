Раскрыта личность похищенного в центре Москвы россиянина
Похищенным неизвестными на Ярославском вокзале оказался блогер Арег Щепихин
Фото: [pxhere.com]
Похищенный у Ярославского вокзала 39-летний Арег Щепихин известен как «визионер-инсайдер» и любитель оскорблять Дагестан. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Щепихин позволял себе оскорбительные заявления в адрес семьи спортсмена Хабиба Нурмагомедова.
Также он утверждал, что те, кто поддерживает связь с США, — угроза для России.
О похищении Щепихина стало известно во вторник вечером. Неизвестные, предположительно, уроженцы Чечни, затолкали его в багажник «Мерседеса».
Ранее сообщалось о том, что мать узнала о похищении сына, увидев его фотографию в соцсетях.