Раскрыта неожиданная причина хронической усталости у россиян

Врач-кинезиолог Анастасия Шагарова объяснила в беседе с «Газетой.Ru», как положение тела влияет на уровень энергии и продуктивность.

Почти 90% россиян регулярно сталкиваются с хронической усталостью, и причина может быть неожиданной — нарушение осанки. По словам Шагаровой, при правильной осанке грудная клетка расправлена, что способствует выработке эндорфинов и улучшает кровоснабжение органов. Однако при нарушениях происходит обратное: сутулость приводит к кислородному голоданию, сдавливанию сердца и легких, провоцируя постоянную усталость.

Разница в уровне энергии между открытой и закрытой позой становится заметной уже через 3-5 минут.

Шагарова предлагает простой тест: сидя ровно 10-15 минут, можно ощутить прилив сил за счет нормализации выработки серотонина и дофамина. Врач подчеркивает, что правильная осанка — это не только здоровье позвоночника, но и эффективная профилактика стресса и эмоционального выгорания.

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