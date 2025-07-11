Раскрыта официальная причина смерти Джулианы Макмэхона

Приблизительно через неделю после кончины актера Джулиана Макмэхона, известного по роли в сериале «Зачарованные», была обнародована официальная причина его смерти. Подтвердились предположения о том, что причиной стал рак, с которым исполнитель роли Коула Тернера сражался на протяжении многих лет.