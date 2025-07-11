Раскрыта официальная причина смерти Джулианы Макмэхона
Смерть звезды «Зачарованных» Джулиана Макмэхона признана естественной
Приблизительно через неделю после кончины актера Джулиана Макмэхона, известного по роли в сериале «Зачарованные», была обнародована официальная причина его смерти. Подтвердились предположения о том, что причиной стал рак, с которым исполнитель роли Коула Тернера сражался на протяжении многих лет.
По данным RadarOnline, ссылающегося на бюро судебно-медицинской экспертизы округа Пинеллас, штат Флорида, Макмэхон умер из-за метастазов в легких, которые явились следствием метастатического рака головы и шеи.
Смерть Джулиана была признана наступившей по естественным причинам. Тело усопшего актера подверглось кремации.
Следует напомнить, что печальное известие о кончине Джулиана Макмэхона поступило 5 июля. Этой трагической новостью поделилась его жена, Келли.
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