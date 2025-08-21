Раскрыта популярность загородной недвижимости в России

Пандемия COVID-19 стала катализатором изменения жилищных предпочтений россиян, спровоцировав настоящий бум спроса на загородную недвижимость. Как отмечает кризисный психолог Ангелина Сурина, период изоляции заставил многих жителей мегаполисов остро ощутить тесноту городских квартир и психологическую усталость от постоянной суеты. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, с психологической точки зрения, этот тренд отражает глубокую трансформацию ценностей. В отличие от советской модели, где дача воспринималась преимущественно как хозяйственный объект, современные россияне ищут за городом возможность для восстановления ментального здоровья и обретения личного пространства. Популяризация психологии способствовала осознанию важности качества жизни, необходимости баланса между работой и отдыхом.

Эксперт добавила, что загородный дом теперь выполняет функцию терапевтического пространства — места, где можно остаться наедине с природой, осмыслить свои желания и найти ответы на важные жизненные вопросы. Это особенно ценно в условиях постоянного стресса и информационной перегрузки, характерных для городской среды.

Ранее врач назвал дачные ошибки, которые могут отправить в травмпункт.