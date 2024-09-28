Раскрыта правда об участии звездного адвоката Пашаева на СВО

Доброволец Наталья Хим рассказала РИА Новости, что адвокат Эльман Пашаев на самом деле не участвовал в боях во время пребывания в зоне спецоперации.

Пашаев находился на территориях проведения СВО ради своих целей, однако в боях он не участвовал. Такие сведения передала Наталья Хим журналистам. Она отметила, что давно знакома со скандальным адвокатом.

«Службу Пашаева в обоих подразделениях назвать службой очень сложно. Бой и Пашаев — вещи несовместимые. Пытался как-то медийно раскручивать батальон. Собственно, я знаю точно, что он обещал это командованию», – отметила девушка.

По данным KP.RU, отстраненного адвоката Эльмана Пашаева подозревают в получении трех миллионов рублей за вымышленное ранение. Его обвинили в махинациях в деле Блиновских. Сейчас юрист находится в СИЗО.

Ранее юрист Капштык рассказал, как задержание Пашаева повлияет на дело Блиновской.