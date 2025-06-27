Раскрыта причина смерти американского музыканта Beach Boys
Скончался основатель рок-группы Beach Boys
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В Лос-Анджелесе скончался 82-летний музыкант Брайан Уилсон, известный как сооснователь культовой рок-группы Beach Boys. Причиной смерти стала остановка дыхания.
Печальную новость сообщил телеканал Fox News.
Семья Уилсона сообщила о его уходе из жизни две недели назад.
Из отчета судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес следует, что основной причиной смерти Уилсона стала «остановка дыхания». Сепсис и цистит были перечислены в качестве сопутствующих факторов.
Также судмедэксперты упоминают хроническую дыхательную недостаточность, хроническую болезнь почек, нейродегенеративное расстройство и обструктивное апноэ сна.
Брайан Уилсон был внесен в Зал славы авторов песен в Лос-Анджелесе, в Зал славы рок-н-ролла как участник Beach Boys и получил две премии «Грэмми».
Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни французский режиссер Марсель Офюльс.