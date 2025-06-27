Раскрыта причина смерти американского музыканта Beach Boys

В Лос-Анджелесе скончался 82-летний музыкант Брайан Уилсон, известный как сооснователь культовой рок-группы Beach Boys. Причиной смерти стала остановка дыхания.

Семья Уилсона сообщила о его уходе из жизни две недели назад.

Из отчета судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес следует, что основной причиной смерти Уилсона стала «остановка дыхания». Сепсис и цистит были перечислены в качестве сопутствующих факторов.

Также судмедэксперты упоминают хроническую дыхательную недостаточность, хроническую болезнь почек, нейродегенеративное расстройство и обструктивное апноэ сна.

Брайан Уилсон был внесен в Зал славы авторов песен в Лос-Анджелесе, в Зал славы рок-н-ролла как участник Beach Boys и получил две премии «Грэмми».

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни французский режиссер Марсель Офюльс.