Рэпер Гуф обратился с прощальным посланием к умершему Паше Технику

Он признался, что будет очень скучать по своему умершему другу.

Паша Техник скончался вечером 4 апреля. Печальную новость сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая.

«Спи спокойно, брат. Нет слов… Мы будем очень скучать», - написала она в своем телеграм-канале.

40-летний рэпер Паша Техник был госпитализировали на таиландском Пхукете в конце марта. У него было сильное отравление. Музыкант находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В четверг стало известно, что менеджер рэпера привез ему 20 килограммов лекарств. В пятницу решался вопрос о транспортировке Паши Техника на вертолете в Бангкок. Позже сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, после чего у него произошло кровоизлияние.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме призвали Гуфа поработать в хосписе с целью исправления имиджа.