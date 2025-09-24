Раскрыта стоимость одного съемочного дня актера Никиты Кологривого

Российский актер Никита Кологривый, чья популярность резко возросла после ролей в проектах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Сектор Газа», теперь входит в число высокооплачиваемых артистов. Согласно данным KP.RU, его гонорар за один съемочный день начинается от нескольких сотен тысяч рублей.

Как отмечают звездные обозреватели, актер зарабатывает за один день съемки от 250-300 тыс. рублей. Конкретная сумма зависит от масштаба проекта и других субъективных факторов, что является стандартной практикой в индустрии.

Окончив ГИТИС с красным дипломом в 2018 году, Кологривый начал с работы в Московском Губернском драматическом театре, но быстро переключился на кино. Всего за пять лет актер прошел путь от эпизодических появлений до главных ролей в громких проектах. Сейчас он занят в съемках сериала «Сектор Газа», где играет Юрия Клинского, и в проекте «Трудно быть Богом» в роли Дона Пампа.

Ранее сообщалось, что российский актер Кологривый попал под камнепад в дагестанских горах.