Раскрыта стоимость платья жены Юры Борисова на вечеринке «Оскара»

Как оказалось, супруга Юры Борисова выбрала одно из платьев Дома моды Tegin. Идейный автор бренда Светлана Тегин рассказала, что сразу определила платье именно для «Оскара». Им стал образец из серии «Гжель» из свадебной коллекции дизайнера.

«В нем есть нежность, строгость и русский флер. Из первых ассоциаций Анна в этом платье похожа на фарфоровую вазу и на аристократку начала прошлого века. Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук», — отметила дизайнер.

Судя по информации на сайте модного дома, платье Шевчук в русском стиле стоит не меньше 190 тысяч рублей.

Напомним, что 3 марта прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». Впервые на это престижное мероприятие выдвинули российского актера Юру Борисова. Однако он не взял приз «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора» Шона Бейкера. Награда досталась Кирану Калкину за участие в кинопроекте «Настоящая боль».

Ранее сообщалось, что актер Роберт Дауни-младший похвалил игру Юры Борисова в «Аноре» во время церемонии в Голливуде.