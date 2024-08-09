Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Санкт-Петербурга

Как рассказали в агентстве, самая дорогая на сегодняшний день квартира в северной столице стоит 431 млн рублей. Это многоквартирный лот, площадь которого составляет 428 квадратных метров. Новостройку сдадут только в 2027 году.

При этом эксперты отметили, что число квартир, стоящих больше 100 млн рублей, в Санкт-Петербурге значительно сократилось. Оно уменьшилось на 52%, то есть на 56 лотов с июля прошлого года, когда таких лотов было 108. При этом доля квартир дороже 100 млн рублей в общем предложении недвижимости составляет всего 0,2%.

Ранее риелтор Ершов сообщил, что во второй половине 2024 года цены на новостройки продолжат расти. При этом, стоит надеяться на скидки в связи с прекращением ряда льготных ипотечных программ.