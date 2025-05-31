Раскрыта страшная тайна Маска
Маск пожаловался на проблемы с мочевым пузырем
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У американского предпринимателя Илона Маска начались проблемы со здоровьем. Это связано с тем, что в период предвыборной кампании он активно потреблял наркотические вещества, а именно экстази и психоделические грибы, сообщает американская газета New York Times.
Отмечается, что Маск везде ездил с коробкой для ежедневных лекарств, в которой было около 20 таблеток, в том числе таблетки с маркировкой стимулятора "Аддералл".
Из-за чрезмерного употребления кетамина у бизнесмена начались проблемы с мочевым пузырем, о чем он рассказал своему окружению.
Отвечать на вопрос журналистов о наличии зависимости Маск не стал. Его адвокат тоже отказался от комментариев.
Ранее Трамп рассказал о будущем Маска в Белом доме.