Раскрыта страшная тайна Маска

У американского предпринимателя Илона Маска начались проблемы со здоровьем. Это связано с тем, что в период предвыборной кампании он активно потреблял наркотические вещества, а именно экстази и психоделические грибы, сообщает американская газета New York Times.

Отмечается, что Маск везде ездил с коробкой для ежедневных лекарств, в которой было около 20 таблеток, в том числе таблетки с маркировкой стимулятора "Аддералл".

Из-за чрезмерного употребления кетамина у бизнесмена начались проблемы с мочевым пузырем, о чем он рассказал своему окружению.

Отвечать на вопрос журналистов о наличии зависимости Маск не стал. Его адвокат тоже отказался от комментариев.

Ранее Трамп рассказал о будущем Маска в Белом доме.