Раскрыта судьба юного героя из ДНР, спасшего одноклассницу от гибели при обстреле ВСУ
RT: спасший одноклассницу герой Горловки Аполлонов решил стать офицером юстиции
Фото: [Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области/Медиасток.рф]
Горловчанин Никита Аполлонов, чье имя стало символом мужества после спасения одноклассницы во время обстрела, решил связать свою профессиональную жизнь с правоохранительными органами. Об этом молодой человек рассказал RT.
Герой сделал еще один шаг к своей цели. Юноша поступил на бюджетное отделение Донбасского государственного университета юстиции, чтобы стать офицером. Он пойдет по стопам отца, который также служил в правоохранительных органах.
Подвиг Никиты совершен в апреле 2024 года. Во время прогулки в центре Горловки начался обстрел. В критический момент, когда одноклассница споткнулась, семнадцатилетний парень накрыл ее собой от осколков кассетного боеприпаса. Полученное тяжелое ранение потребовало длительного лечения и сложной реабилитации, но он выжил и стал примером мужества.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко наградила его медалью «За проявленное мужество». Родной город также удостоил Никиту своей высшей награды — медалью Горлова I степени.
