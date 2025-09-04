Раскрыта судьба юного героя из ДНР, спасшего одноклассницу от гибели при обстреле ВСУ

Горловчанин Никита Аполлонов, чье имя стало символом мужества после спасения одноклассницы во время обстрела, решил связать свою профессиональную жизнь с правоохранительными органами. Об этом молодой человек рассказал RT.

Герой сделал еще один шаг к своей цели. Юноша поступил на бюджетное отделение Донбасского государственного университета юстиции, чтобы стать офицером. Он пойдет по стопам отца, который также служил в правоохранительных органах.

Подвиг Никиты совершен в апреле 2024 года. Во время прогулки в центре Горловки начался обстрел. В критический момент, когда одноклассница споткнулась, семнадцатилетний парень накрыл ее собой от осколков кассетного боеприпаса. Полученное тяжелое ранение потребовало длительного лечения и сложной реабилитации, но он выжил и стал примером мужества.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко наградила его медалью «За проявленное мужество». Родной город также удостоил Никиту своей высшей награды — медалью Горлова I степени.

