Раскрыта связь наследного саудовского принца Салмана с семьей Трампа

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман имеет связи с семьей американского президента Дональда Трампа. Об этом в интервью сайту aif.ru рассказал профессор МГИМО и телеведущий Дмитрий Саймс.

Наследный принц станет хозяином саммита России и США в Эр-Рияде. Выбор такой площадки объясним тем, что арабская страна давно зарекомендовала себя как место для важных политических встреч и переговоров. Но есть еще деталь, которая позволила Белому дому поспособствовать скорому проведению мероприятия. По словам Саймса, все дело в связях Трампа и Салмана.

«У принца Салмана близкие отношения с США, особенно с семьей дочери президента — Иванкой Трамп. Предприниматель Джаред Кушнер, ее муж, хорошо знает принца Салмана. Саудовская Аравия вкладывает миллиарды долларов в проекты Кушнера по развитию недвижимости в разных регионах мира», — рассказал профессор.

Однако это лишь определенные договоренности и больше личная дружба. По словам Саймса, Саудовская Аравия никогда не была и не станет «марионеткой» США. Арабское государство уверенно выстраивает цены на нефть, торговые отношения, умело сотрудничает с Россией и Штатами одновременно.

Напомним, в столице Саудовской Аравии проходит первая встреча представителей России и США. На обсуждение вынесут отношения стран, а также поднимут вопрос о достижении мира на Украине.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали возможность скорой встречи Путина и Трампа.