В Кремле прокомментировали возможность скорой встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США требует серьезной подготовки и в ближайшее время не состоится, заявил помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Ушакова, для организации переговоров на высшем уровне необходима тщательная предварительная работа делегаций обеих стран.

Заявление прозвучало после важных российско-американских переговоров в Эр-Рияде, где встретились представители высшего дипломатического корпуса двух стран. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры прошли при посредничестве Саудовской Аравии.

Ушаков подчеркнул готовность российской стороны к конструктивному диалогу, однако отметил преждевременность обсуждения конкретных дат встречи лидеров. Эксперты считают, что подготовка к встрече президентов может занять несколько месяцев, учитывая сложность текущей международной обстановки и широкий спектр вопросов, требующих согласования.

Ранее глава РФПИ Дмитриев заявил, что США услышали мнение России в Эр-Рияде.