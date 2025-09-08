Раскрыта трагическая судьба британца, приехавшего бомжевать в Москву

Гражданин Великобритании Джордж Боултби, приехавший в российскую столицу в 2021 году для жизни на улице, скончался на родине после возвращения. Об этом стало известно ИА Регнум.

Сообщается, что отец троих детей страдал шизофренией и сознательно выбрал существование бездомного в чужой стране. Почти не зная русского языка, он спал на улицах и питался за счет волонтеров, категорически отказываясь от помощи родственников.

Родители Боултби несколько раз прилетали в Москву, чтобы уговорить сына вернуться домой, но он постоянно сбегал от них. За время жизни в России британец неоднократно попадал в больницы с сердечными проблемами и воспалительными заболеваниями. К концу 2023 года его состояние здоровья стало критическим, что позволило родным наконец организовать возвращение.

Далее мужчина провел месяц в британском госпитале, после чего скончался в возрасте 35 лет.

