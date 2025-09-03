Раскрыта цена восхождения на пик Победы: во сколько обошлось восхождение Наталье Наговициной

Стали известны примерные затраты российской альпинистки Натальи Наговициной на покорение пика Победы в Киргизии. Общая сумма расходов на экспедицию могла достичь полумиллиона рублей. Об этом сообщает «КП».

Покорение одной из самых сложных вершин мира потребовало от российской альпинистки Натальи Наговициной не только физической подготовки, но и серьезных финансовых вложений. Согласно данным турфирм, организующих подобные экспедиции, базовый тур без услуг гида оценивается примерно в 145 тысяч рублей. Однако вариант с опытным проводником на протяжении 27 дней достигает уже 400 тысяч.

К этому необходимо прибавить стоимость специализированного снаряжения — высокогорных палаток, морозостойких спальников, профессионального альпинистского оборудования и экипировки. Отдельной статьей расходов стала страховка для занятия высотным альпинизмом, которая могла обойтись в 40–50 тысяч рублей. Таким образом, общий бюджет восхождения на пик Победы, вероятно, приблизился к отметке в 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что федерация альпинизма отказалась подтверждать смерть Наговициной, застрявшей на Пике Победы.