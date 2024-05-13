Раскрыта церковная жизнь нового министра обороны Белоусова

Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, который назначен главной Минобороны РФ, оказался не только талантливым экономистом, но и воцерковленным человеком. KP.RU выяснил, что за плечами министра немало добрых дел и духовных подвигов.

В веру Белоусов углубился после поступления на госслужбу, когда младший брат привел его в Храм Казанской иконы Божией Матери. Об этом журналистам поведал протоиерей Леонид Царевский, когда помнит тот день очень хорошо. К тому же, священник является другом и наставником для политика.

«Сейчас он редко к нам приезжает. Несколько лет назад он стал чаще ездить в Сергиевскую Лавру. Он в основном там бывает. Но мы с ним дружим, переписываемся. В некоторых моментах он участвует», — отметил Царевский.

Оказалось, что Белоусов также иногда алтарничал, помогая служителям в Пучково в Троицком административном округе Москвы. Он помогал не только по мелким делам: благодаря Белоусову появилась православная школа. Знакомые с политиком отмечают, что он честный, глубоко верующий и бескомпромиссный человек, которому можно легко доверить любую отрасль.

Ранее сообщалось, что член ОП Данюк высказался о назначении Белоусова на должность главы МО РФ.