Раскрыта возможная причина распада группы «ВИА Гра»

По словам продюсера, музыкальный проект сыграл важную роль в российской поп-культуре, но его бывшие участницы уже не смогут достичь прежних высот. Например, Вера Брежнева когда-то была лидером российской эстрады, но сегодня она исчерпала себя как артист. Дворцов считает, певица не добьется того же уровня популярности в Европе.

Продюсер отметил, что все участницы группы получили от проекта желаемое — славу, публику и достойные гонорары. После распада коллектива некоторые продолжили сольную карьеру, другие полностью ушли из шоу-бизнеса. К тому же, причина распада может быть связана с финансированием.

«Возможно, либо закончились какие-то инвестиции, либо, соответственно, ушел [Константин Меладзе. — Прим. ред.] в банкротство», — предположил Дворцов.

Напомним, что ранее Константин Меладзе объявил о закрытии «ВИА Гры», созданной в 2000 году в Киеве. Среди самых известных участниц — Анна Седокова, Надежда Грановская и Светлана Лобода.