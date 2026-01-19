Раскрыта возможная причина смерти фанатки Цоя на его могиле

На Богословском кладбище Санкт-Петербурга произошла трагическая смерть. Тело 47-летней женщины было обнаружено у могилы легендарного музыканта Виктора Цоя. Aif.ru узнал у работника кладбища подробности инцидента и возможную причину смерти горожанки.

По предварительной информации, причиной гибели могло стать употребление некачественного алкоголя. Как сообщает источник издания, компания из трех человек распивала спиртные напитки непосредственно у места захоронения. В какой-то момент одна из женщин потеряла сознание. Прибывшие по вызову медики констатировали ее смерть. Двое спутников погибшей были задержаны для установления всех обстоятельств произошедшего. Работники кладбища отметили, что эта группа была им знакома.

«Эту компанию хорошо знали, они давно ходили на кладбище, выпивали на могиле. Вот и в этот раз напились. Результат известен», — поделился собеседник издания.

Посещение мест захоронения, особенно имеющих культурное значение, требует соблюдения тишины, порядка и уважения к памяти усопших. Подобные действия не только нарушают общественный порядок, но и создают прямую угрозу для жизни и здоровья самих участников.

