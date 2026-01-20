Раскрыто будущее рынка недвижимости: что случится с ценами на квартиры в 2026-м

Фото: [ Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа/Медиасток.рф ]

Российский рынок недвижимости в 2026 году, по прогнозам экспертов, ожидает период стабильности с умеренным ростом цен. Директор по работе с ключевыми клиентами компании Anwin Дан Саркисян в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» предположил, что резких скачков стоимости или обвального удешевления не предвидится, а основной тренд — плавное увеличение цен на несколько процентов в год.

С практической точки зрения, это формирует конкретные рекомендации для покупателей и продавцов. Новостройки, согласно прогнозу, могут подорожать на 5-7%, предлагая покупателям преимущества в виде рассрочек, ипотечных программ и потенциального роста цены к моменту сдачи дома. Вторичный рынок останется более стабильным, с возможностью торга и быстрого заселения, что делает его привлекательным для решения текущих жилищных задач. Эксперт отмечает, что самыми ликвидными вариантами по-прежнему остаются одно- и двухкомнатные квартиры стандартных планировок.

Для инвесторов и покупателей ключевым становится фактор локации. Наиболее устойчивыми рынками названы Москва и область, Санкт-Петербург, а также крупные экономические центры, такие как Казань и Екатеринбург. Важно заранее оценивать перспективы района и репутацию застройщика, а не только ориентироваться на визуализацию проекта. Особое внимание следует уделять документам и реальным срокам сдачи объектов.

«Самые устойчивые рынки — это Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также крупные города с активной экономикой: Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар. Отдельная история — курортные города, где спрос поддерживается арендой», — сообщил эксперт.

Ситуация с ипотекой в 2026 году, по мнению Саркисяна, может улучшиться, но резкого снижения ставок ждать не стоит. Более вероятен их постепенный выход на уровень 13-14%. В связи с этим стратегия откладывания покупки в ожидании дешевых кредитов признается ненадежной. Рациональным решением может стать покупка на текущих условиях с последующей возможностью рефинансирования при снижении ставок. Общий вывод эксперта: рынок входит в фазу управляемой стабильности, где ключ к успешной сделке — тщательный анализ, а не спекулятивные ожидания.

