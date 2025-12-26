Раскрыто, как в колонии встретит Новый год «королева марафонов» Блиновская

Блогер Елена Блиновская, осужденная по уголовному делу, проведет новогодние праздники в обычных условиях исправительной колонии. Ее адвокат Наталия Сальникова в комментарии для RT сообщила, что после окончания карантина Блиновская была переведена в общий отряд и теперь живет по строгому распорядку учреждения ИК-1 в Головино Владимирской области.

По словам защитницы, условия содержания в колонии объективно более жесткие, чем в следственном изоляторе. Блиновская, как и другие осужденные, имеет право на краткосрочные свидания раз в два месяца по графику.

«Передачи такие же, как и всем… Режим более строгий, чем содержание в СИЗО», — подчеркнула Сальникова, опровергая слухи о привилегированном положении своей подзащитной.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что блогера определили в особый отряд с облегченными условиями труда, однако в региональном УФСИН эту информацию официально опровергли.

Тем не менее, в первые дни января в колонии запланированы праздничные мероприятия — традиционные концерты и конкурсы, которые организуют сами осужденные. Таким образом, Блиновская встретит Новый год в рамках общей программы учреждения.

