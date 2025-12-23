Стало известно, где встретит Новый год подозреваемый в мошенничестве адвокат Пашаев

Бывший адвокат Алексея Блиновского (мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской) и актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев встретит Новый год в СИЗО-1 города Донецка и проведет там все праздники. Об этом со ссылкой на телеграм-канал SHOT сообщило издание URA.RU.

В следственном изоляторе вовсю идет подготовка к празднику. Заключенные мастерят новогодние поделки своими руками. На праздничный стол с традиционными салатами и закусками, включая оливье, средства собирают из «общака» — общего фонда.

Отмечается, что арестантам планируют показать новогодние фильмы и концерт «Голубой огонек». Подсудимые надеются, что им разрешат под бой курантов поднять бокалы с лимонадом и загадать желание.

В обычные дни, по информации телеграм-канала, Пашаев уделяет время саморазвитию: много читает, играет в настольные игры и не пропускает дневные прогулки во дворе СИЗО. На здоровье не жалуется.

Адвокат Пашаева в беседе с журналистами дал неутешительный прогноз по делу. Судебный процесс по обвинению юриста, которого обвиняют в мошенничестве на сумму более 45 млн руб. (ему грозит до 10 лет лишения свободы) может продлиться до двух лет.

Напомним, Пашаев был задержан в сентябре 2024 года. Ранее он подавал ходатайство об отправке в зону специальной военной операции (СВО), но суд отклонил его просьбу.

