Стало известно, насколько сократилось число мошеннических звонков после блокировки мессенджеров

Количество мошеннических звонков, осуществляемых через мессенджеры Telegram и WhatsApp*, снизилось в 15 раз. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, таких показателей удалось добиться благодаря ограничениям, введенным в августе Роскомнадзором. Несмотря на это, подчеркнул Кузнецов, радоваться этой информации рано из-за одного нюанса.

«Параллельно выросло количество мошеннических звонков с международных номеров по сотовой связи — почти в два раза. То есть мошенники будут адаптироваться, придумывать новые схемы и способы обхода защитных мер», — сообщил экономист.

Как отметили в РКН, ограничения на осуществление аудио- и видеозвонков в Telegram и WhatsApp действительно связаны с борьбой c киберпреступностью.

В Министерстве цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ заявляли, что ограничения будут отменены тогда, когда представители компаний указанных мессенджеров начнут выполнять требования российского законодательства.

Ранее сообщалось, что сотовые операторы начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру MAX.

*принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.