Стало известно, насколько сократилось число мошеннических звонков после блокировки мессенджеров
Сбер: количество мошеннических звонков через мессенджеры упало в 15 раз
Фото: [freepik.com]
Количество мошеннических звонков, осуществляемых через мессенджеры Telegram и WhatsApp*, снизилось в 15 раз. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, таких показателей удалось добиться благодаря ограничениям, введенным в августе Роскомнадзором. Несмотря на это, подчеркнул Кузнецов, радоваться этой информации рано из-за одного нюанса.
«Параллельно выросло количество мошеннических звонков с международных номеров по сотовой связи — почти в два раза. То есть мошенники будут адаптироваться, придумывать новые схемы и способы обхода защитных мер», — сообщил экономист.
Как отметили в РКН, ограничения на осуществление аудио- и видеозвонков в Telegram и WhatsApp действительно связаны с борьбой c киберпреступностью.
В Министерстве цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ заявляли, что ограничения будут отменены тогда, когда представители компаний указанных мессенджеров начнут выполнять требования российского законодательства.
Ранее сообщалось, что сотовые операторы начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру MAX.
*принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.