Раскрыто отношение россиян к официальной медицине

Особенно наши соотечественники доверяют врачам общей практики. 86% респондентов заявили, что доверяют им в вопросах здоровья, это на 6 п.п. больше, чем в прошлом году.

55% участников опроса сообщили, что за последние шесть месяцев были вынуждены обращаться к врачам по причине плохого самочувствия. 13% опрошенных признались, что за последние 12 месяцев у них были обнаружены новые хронические заболевания.

На втором месте по уровню доверия опрошенных россиян оказались ученые, им доверяют 48% граждан. Далее идут фармацевты (31%).

По сравнению с прошлым годом доверие к ученым выросло на 2 п.п., а к фармацевтам — сразу на 11 п.п.

Ранее подмосковные врачи рассказали, как предотвратить появление пигментных пятен.