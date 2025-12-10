Раскрыто, почему Трамп стал часто появляться в загадочных пластырях

Пластырь на правой руке президента США Дональда Трампа, который в последние дни появляется то бежевого, то коричневого цвета, — это не просто деталь гардероба. Об этом aif.ru рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

Пластыри — последняя глава в длинной истории медицинских спекуляций, корни которой уходят в многочисленные синяки, появлявшиеся на его руках в течение всего года. Официальная версия Белого дома звучит прозаично: гематомы — следствие активного общения с избирателями и приема лекарств.

Личный врач Трампа и пресс-секретарь неоднократно заявляли, что синяки вызваны «незначительным раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий» и являются «хорошо известным побочным эффектом» приема аспирина, который Трамп использует для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако эта история привела к конкретному медицинскому открытию. После появления фотографий с отеками ног Трамп прошел обследование, которое выявило у него хроническую венозную недостаточность. Это распространенное возрастное заболевание, при котором нарушается отток крови от нижних конечностей, что приводит к отекам, тяжести и судорогам в ногах. Врачи подчеркивают, что состояние доброкачественное, особенно у людей в возрасте, и у Трампа не было обнаружено признаков тромбоза или сердечной недостаточности. При этом эксперты отмечают, что ХВН обычно не вызывает синяков на руках, оставляя вопрос с гематомами открытым.

«У Трампа может быть все, что угодно, вряд ли мы это точно узнаем. Я думаю, что после появления снимка с синяком на руке Трамп, чтобы не было шумихи, стал накладывать пластырь. Он пожилой человек, у него будет страдать микроциркуляция, она у всех страдает в таком возрасте. Это могут быть любые изменения», – сказал врач.

Независимые врачи, комментируя ситуацию, указывают, что легкое образование синяков в пожилом возрасте может иметь множество причин. Помимо приема кроворазжижающих средств вроде аспирина, к ним относятся возрастное истончение кожи и сосудов, дефицит витаминов, а также более серьезные состояния: заболевания печени, крови, щитовидной железы или онкологические болезни. Кроме того, в соцсетях активно обсуждается любопытная закономерность: синяки и исчезновения Трампа из публичного поля часто приходятся на определенные числа. Некоторые наблюдатели выдвигают гипотезу, что это может быть следствием регулярных медицинских процедур, например, внутривенных вливаний.

